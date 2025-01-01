Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o zaslání sdělení k projektové dokumentaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 11. června 2025
Žádost:
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o zaslání všech Vašich sdělení k žádostem o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě "Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Malšova Lhota, Hradec Králové" v průběhu jejího projektování společností REMIUMA s.r.o.
Odpověď:
K Vaší žádosti Vám tímto sdělujeme, že dopravní inspektorát územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje dle dostupných evidencích nevydával k tomuto stavebnímu záměru žádná vyjádření či stanoviska.