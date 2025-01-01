Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o zaslání sdělení k projektové dokumentaci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost ze dne 11. června 2025

Žádost:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o zaslání všech Vašich sdělení k žádostem o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě "Přístavba, stavební úpravy a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Malšova Lhota, Hradec Králové" v průběhu jejího projektování společností REMIUMA s.r.o.

Odpověď:  

K Vaší žádosti Vám tímto sdělujeme, že dopravní inspektorát územního odboru Hradec Králové  Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje dle dostupných evidencích nevydával k tomuto stavebnímu záměru žádná vyjádření či stanoviska.

