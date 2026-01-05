Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Žádost o zaslání přestupkového spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 4. listopadu 2025 prostřednictvím datové schránky od žadatele písemnost, označenou jako žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), ve které je požadováno:
„ Oznámení o přestupku, úřední záznam a fotografie z měřícího zařízení – evidované ve spise KRPJ-109251/PŘ-2025-160041-KOZ.“.
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli sděluje, že žádost se týká věci jiné osoby, než osoby žadatele a žadatel není účastníkem řízení.
Na podání žadatele nelze pohlížet jako na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., neboť ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., vymezuje, že se tento zákon nevztahuje mimo jiné na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti, včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Zvláštním zákonem je v tomto případě zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, kdy dle § 38 správního řádu je upraveno nahlížení do spisu a to určenému okruhu osob (účastníkům řízení). Stejně tak má zákonem stanovená pravidla způsobu podání žádosti. Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., „fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu“. Z výše uvedených důvod byla žádost vyřízena jako běžná žádost a žadateli je zaslána tato odpověď formou písemnosti označené jako sdělení žadateli.
Žádost se týká dopravního přestupku jiné osoby než osoby žadatele a žadatel není účastníkem řízení, tudíž nemá možnost nahlížet do spisu, přičemž požadované písemnosti představují celý spisový materiál. Věc byla oznámena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu k projednání. KRP-J tak nemá ke spisovému materiálu dispozici.
Žadatel podal proti postupu povinného subjektu stížnost k MVČR, které přikázalo povinného subjektu žádost znovu projednat. Povinný subjekt tedy žádost znovu posoudil a vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které žadateli doručil.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
5. leden 2026