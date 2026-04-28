Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Žádost o vybrané statistiky kriminality
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 9. dubna 2026 e-mail od žadatelky, ve kterém žádá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), tohoto znění:
„Text*: Dobrý den, touto formou Vás žádám o poskytnutí informací ke zpracování své diplomové práce a aktivitám s ní spojeným.
Pro účely své práce žádám o statistiky evidovaných trestných činů dle takticko-statistické klasifikace (TSK), jenž je využívána v rámci ESSK (Evidenčně statistického systému kriminality), jejich počty a celkové počty v jednotlivých okresech kraje za období 2020-2025 v jednotlivých letech.
- Konkrétně žádám o počty registrovaných skutků vedených dle tzv. „souhrnných řádků“ (součty jednotlivých TSK do kategorií násilná kriminalita, mravnostní kriminalita, krádeže vloupáním, krádeže prosté, ostatní majetková kriminalita, majetková kriminalita, ostatní kriminalita, obecná kriminalita, zbývající kriminalita, hospodářská kriminalita, válečné a protiústavní činy, celková kriminalita).
- Tyto údaje žádám za jednotlivé roky v období let 2020–2025 a za každý jednotlivý okres samostatně.
Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě na e-mail, uvedený výše.“
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu. Žadateli poskytuje požadované informace v příloze.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
28. duben 2026