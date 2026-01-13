Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o svědectví
Neznámý pachatel způsobil škodu v řádech desítek tisíců korun.
Policisté vyšetřují novoroční vandalismus na českobudějovickém centrálním náměstí. Dosud neznámý pachatel po 06:00 hod., v průchodu mezi domy na adrese Náměstí Přemysla Otakara II. č. 8/5, poškodil stojící světelnou reklamní ceduli a poté z místa odešel. Policisté provedli šetření, kdy se jim podařilo zajistit záznam pohybu osob, kdy je třeba vytěžit důležité svědky události – viz foto.
Uvedené vyzýváme, aby nás kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice – město, ulice 28. října 1, prap. Ing. Čestmíra Dvořáka, či policisty na dozorčí službě, telefon 974 226 700. Zároveň žádáme i spoluobčany, kteří osoby na fotografiích poznávají, aby nás také kontaktovali.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. ledna 2026