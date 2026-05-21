Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Žádost o stanovisko k případu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 13. května 2026 datovou schránkou písemnost od Města Humpolec, ve které žádá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), tohoto znění:

„ Žádáme Vás o sdělení stanoviska, zda je možné poskytnout níže uvedené informace žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně zda by jejich poskytnutím mohlo dojít k ohrožení probíhajícího trestního řízení, práv třetích osob nebo schopnosti orgánů činných v trestním řízení řádně věc prověřit, vyšetřit či stíhat trestnou činnost.

S ohledem na výše uvedené Vás žádáme o stanovisko, zda Policie České republiky doporučuje požadovanou informaci poskytnout, případně v jakém rozsahu, a z jakých konkrétních důvodů.“.

Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu. K požadovanému stanovisku sdělujeme:

Od 30. 1. 2026 je pod č. j.: KRPJ-13063/TČ-2026-161712-ŘÍH na OOP PČR Humpolec v souladu s ustanovením § 158 odst. 1 prováděno šetření na základě trestního oznámení ze strany oznamovatelky o možném úniku citlivých informací. Policejní orgán doposud nezjistil takové informace, které by opodstatňovaly postup dle § 158 odst. 3 a násl. trestního řádu, z dosud provedených úkonů řízení není patrné, že by došlo k trestnému činu.

Policejní orgán vyčkává na vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů, zda-li ve věci nespatřuje nějaké pochybení a po vyhodnocení závěrů tohoto orgánu policejní orgán v dané věci rozhodne.

V rámci vedeného řízení policejní orgán nezajišťoval dokument, který žadatel o informace požaduje, pro prověření oznámených skutečností je tento dokument irelevantní. K daným bodům stížnosti se podrobně vyjadřují závěry České školní inspekce, která prostřednictvím svých inspektorů na zmíněné škole prováděla šetření a jejíž pracovníci vypracovali o svém šetření zprávu, kterou policejní orgán v řízení disponuje.

Požadovaný dokument „Vyjádření ředitelky ZŠ Hradská“ je vyjádřením k zaměstnavateli či zřizovateli, tedy není vyjádřením pro probíhající prověřování.

K žádosti, zda doporučujeme požadovanou informaci poskytnout, v jakém rozsahu a z jakých důvodů sdělujeme, že vzhledem k výše popsanému stavu není v dané věci z pohledu prověřujícího policejního orgánu nutné aplikovat u konkrétního dokumentu § 11 odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

mjr. JUDr. Dana Čírtková. tisková mluvčí
21. květen 2026

