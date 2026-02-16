Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 13. 2. 2026 ve 13:50 hodin na silnici I. třídy číslo 4 v katastru obce Strážný, ve směru jízdy od HP Strážný na obec Strážný. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní a při přejíždění z levého jízdního pruhu do pravého narazil pravou boční částí neznámého vozidla do levé boční části vozidla Honda Civic. Podezřelý řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Honda byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody o informace, popřípadě poskytnutí kamerových záznamů. Veškeré informace k dopravní nehodě můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
16. února 2026