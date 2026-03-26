Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 18.3.2026 v době od 12:30 do 13:50 hodin na místní komunikaci v uzavřené části města Prachatice, v ulici nám. Přátelství u domu čp. 663. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla VW Polo. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle VW Polo byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 23.3.2026 v době od 07:00 do 17:00 na parkovišti na Velkém náměstí v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného vozidla, který se neřídil pravidly silničního provozu na pozemních komunikacích, následkem čehož narazil do levé zadní částí zde zaparkovaného osobního vozidla Audi. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Audi byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
26. března 2026