Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 27. 7. 2026 ve 14:30 hodin na silnici III. třídy č. 14533 v katastru obce Netolice, ve směru jízdy od obce Žitná ke křižovatce se silnicí II/145. Z dopravní nehody je důvodně podezřelí přesně nezjištěný řidič dosud nezjištěného motocyklu, který po projetí mírně levotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde levou boční částí motocyklu narazil do levé boční části osobního vozidla Škoda Octavia, jehož řidč jel v opačném směru jízdy. Po střetu řidič motocyklu z místa ujel, aniž by zastavil a nehodu následně neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Škoda Octavia byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 16. 7.2026 v čase mezi 15:45 - 16:45 hodin, na parkovišti u OD Kaufland v ulici Krumlovská v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý doposud neustanovený řidič, dosud neznámého vozidla, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly dle zákona o provozu na pozemních komunikacích, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Kia Ceed. Poté z místa dopravní nehody ujel a nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Kia byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 28. 6. 2026 v době od 08:00 do 17:30 hodin, na místní komunikaci ulice Sušická, na parkovišti u OD Tesco ve Vimperku. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič dosud nezjištěného vozidla, který se v místě nechoval ohleduplně a ukázněně a neznámou částí jeho vozidla narazil do levé zadní částí vozidla Kia. Poté z místa dopravní nehody ujel a nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Kia byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 18:30 hodin dne 1. 8. 2026 do 14:00 hodin dne 2. 8.2026, na místní komunikaci v ulici Boubínská u domu čp. 17 ve Vimperku. Ze zavinění dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič dosud nezjištěného vozidla, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, aby neohrozil život, zdraví a majetek osob a neřídil se pravidly silničního provozu, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Škoda Octavia. Poté z místa dopravní nehody ujel a nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Škoda byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová
4. srpna 2026