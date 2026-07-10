Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 30.6.2026 v době od 17:00 do 18:00 hodin na parkovišti před OD Penny, v ulici Nádražní ve Vimperku. Ze zavinění dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič přesně nezjištěného vozidla, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly provozu na pozemních komunikacích, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla BMW. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle BMW byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 22.06. 2026 v době od 07:00 do 15:00 hodin na místní komunikaci v ulici U Nádraží u domu čp. 235 ve Volarech. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se v místě nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do garážových vrat zn. Toors Guardy, bílé barvy. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na garážových vratech byla předběžně vyčíslena na 35 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 8. 7. 2026 v době od 10:00 do 13:00 hodin na místní komunikaci v ulici Slámova u domu čp. 76 v Prachaticích. Ze zavinění dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič přesně nezjištěného vozidla, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly provozu na pozemních komunikacích, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Mercedes-Benz. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Mercedes byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
10. července 2026