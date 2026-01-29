Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody o informace. 

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 28.1.2026 v 18:00 hodin na silnici I. třídy číslo 4 v katastru obce Strážný, ve směru jízdy Strážný – Hliniště. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, jelikož s vozidlem přejel částečně do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím osobním vozidlem Ford Ka. Podezřelý řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Ford byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody o informace, popřípadě poskytnutí kamerových záznamů.  Veškeré informace k dopravní nehodě můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
29. ledna 2026

