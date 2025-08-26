Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 25.8.2025 ve 14:50 hodin na silnici II. třídy číslo 167 v katastru obce Borová Lada, ve směru jízdy Horní Vltavice – Borová Lada. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který nejel dostatečně při pravém okraji vozovky, následkem čehož se zpětným zrcátkem střetl se zpětným zrcátkem protijedoucího vozidla Mercedes Benz. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Mercedes byla předběžně vyčíslena na 25 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 21.8.2025 v době od 08:15 do 08:45 hodin na místní komunikaci v katastru obce Vimperk u soutoku řeky Volyňky a Arnoštského potoka. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud nezjištěný řidič přesně nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, kdy při couvání narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla BMW. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle BMW byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
