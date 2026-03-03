Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 23. 2. 2026 v době od 08:25 do 20:30 hodin, na parkovišti před čerpací stanicí Robin Oil ve Vimperku. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do levé zadní části vozidla zde stojícího vozidla Toyota Yaris. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Toyota Yaris byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 23. 2. 2026 v 18:00 hodin do 27. 2. 2026 v 07:55 hodin na parkovišti mezi ulicemi Rudolfova a Menšíkova v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se neřídil předpisy silničního provozu a narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Suzuki Kizashi. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Suzuki byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 14. 2. 2026 v 08:00 hodin v ulici náměstí Přátelství v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se neřídil předpisy silničního provozu a narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Fiat 500L. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Fiat byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 2. 3. 2026 v 18:15 hodin na místní komunikaci v ulici Neumannova před domem čp. 182 v obci Prachatice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič přesně nezjištěného vozidla, který se neřídil pravidly silničního provozu a nechoval se ohleduplně, kdy při průjezdu ulicí Neumanova zavadil pravděpodobně pravým zpětným zrcátkem o levou zadní částí zaparkovaného nákladního vozidla Fiat Ducato. Řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Fiat Ducato byla předběžně vyčíslena na 1 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 1.03. 2026 od 17:00 hodin do 2. 3. 2026 v 8:00 hodin na silnici III. třídy č.1449 v ulici Pražská u čp. 516 v obci Vlachovo Březí. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič přesně nezjištěného vozidla, který vyjel vpravo mimo komunikaci, kde svými koly přejel a následně poškodil dvě víka vodovodní šachty, zapuštěné v protisvahu, ve směru jízdy Vlachovo Březí - Chocholatá Lhota a dále došlo pravděpodobně k poškození i vyústění uvedené vodovodní šachty. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na poškozených víkách a vodovodní šachtě byla předběžně vyčíslena na 15 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
3. března 2026