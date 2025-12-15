Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 4.12. 2025 v době od 00:00 do 07:00 hodin na místní komunikaci v ulici U Stadionu v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do sloupu veřejného osvětlení. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na sloupu veřejného osvětelní byla předběžně vyčíslena na 30 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 5.12. 2025 v době od 09:35 do 15:00 hodin na místní komunikaci v ulici Pod Kostelem v obci Volary. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Hyundai i30. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Hyundai byla předběžně vyčíslena na 40 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 8.12. 2025 v 10:58 hodin na silnici II. třídy číslo 145 v katastru obce Pěčnov, ve směru jízdy Husinec – Vimperk. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní a při předjíždění nákladního vozidla Ford Transit u něho poškodil levou přední část. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Ford Transit byla předběžně vyčíslena na 15 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 11.12. 2025 v době od 10:00 do 12:30 hodin na místní komunikaci v obci Běleč u kapličky, ve směru jízdy Těšovice – Bělečská Lhota. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož vyjel mimo vozovku na dláždění u kapličky, které pravděpodobně vlivem vyšší hmotnosti poškodil. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na dlažbě byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 11.12. 2025 ve 12:30 hodin na silnici II. třídy číslo 170 v katastru obce Zdíkov, ve směru jízdy Zdíkovec – Vacov. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud nezjištěný řidič přesně nezjištěného vozidla, který při předjíždění narazil svým pravým bokem do levé boční části vozidla Škoda Karoq. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Škoda Karoq byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
15. prosince 2025