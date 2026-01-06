Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 22.12. 2025 v 07:47 hodin na účelové komunikaci, na nájezdové rampě u OD Penny v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného nákladního vozidla, který se neřídil předpisy silničního provozu a narazil do sloupu veřejného osvětlení s připevněným dopravním značením „Vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou“. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na sloupu veřejného osvětlení a dopravním značením byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 26.12. 2025 v 17:20 hodin na silnici II. třídy číslo 166 v katastru obce Dobročkov, ve směru jízdy Chvalšiny – Prachatice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který nejel dostatečně při pravém okraji vozovky, následkem čehož došlo ke střetu zpětného zrcátka neznámého vozidla se zpětným zrcátekm protijedoucího osobního vozidla VW Tiguan. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle VW Tiguan byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 20:00 hodin dne 26.12.2025 do 06:00 hodin dne 27.12.2025 na silnici II. třídy číslo 167 v katastru obce Horní Vltavice, ve směru jízdy Borová „Lada – Horní Vltavice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud nezjištěný řidič přesně nezjištěného vozidla, který narazil do pevné překážky, směrového sloupku a následně do svislého smíšeného dopravního značení „Směrových tabulí“. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na dopravním značení a sloupku byla předběžně vyčíslena na 21 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 2. 1. 2026 v době od 02:00 do 03:00 hodin na místní komunikaci v obci Úbislav u domu čp. 48. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož dostal s vozidlem na zledovatělé vozovce smyk, vyjel mimo komunikaci, kde narazil do oplocení u domu. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na oplocení byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 12:00 hodin dne 31.12.2025 do 16:00 hodin dne 2.1.2026 v ulici Husova před domem čp. 106 v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla BMW. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle BMW byla předběžně vyčíslena na 6 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
6. ledna 2026