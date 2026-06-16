Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 09.06.2026 22:00 hodin do 10.6.2026 08:00 hodin na silnici III. třídy v katastru obce Žírec, ve směru jízdy Žírec – Račov. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý doposud neustanovený řidič osobního vozidla Škoda Octavia, který se tohoto vozidla zmocnil neoprávněně v obci Putkov a se kterým v uvedeném úseku havaroval do stromu. Následně vozidlo vrátil zpět na místo. Podezřelý řidič dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Škoda Octavia byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun. Po řidič tak pátrají, jak dopravní policisté, tak policisté z obvodního oddělení Vimperk.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 1. 6.2026 do 14.6. 2026 na blíže nespecifikovaném místě. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zaparkovaného osobního vozidla Kia Ceed. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Kia byla předběžně vyčíslena na 30 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
16. června 2026