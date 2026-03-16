Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 10. 3. 2026 v době od 19:00 do 19:30 hodin na místní komunikaci před domem čp. 42 v obci Strážný. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného nákladního vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož poškodil kamennou dlažbu u domu. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na dlažbě byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 5. 3. 2026 v době od 20:00 do 21:00 hodin na silnici I/4, mimo uzavřenou část obce Výškovice, ve směru jízdy Čkyně – Vimperk. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se neřídil předpisy silničního provozu a při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk, vyjel vpravo mimo vozovku, kde narazil do svodidel a dopravního značení, označující propust č. 4-283P. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na svodidlech a dopravním značení byla předběžně vyčíslena na 20 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 3. 3. 2026 v době od 09:30 do 12:30 hodin na místní komunikaci v obci Vimperk, v ulici Pivovarská. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného vozidla, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně a při parkování narazil do levé přední částí zde zaparkovaného osobního vozidla značky Cupra. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Cupra byla předběžně vyčíslena na 50 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
16. března 2026