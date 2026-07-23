Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 12. 7. 2026 v 11:12 hodin na parkovacím stání v ulici Jánská před domem čp. 123 v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud nezjištěný řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně a neřídil se pravidly silničního provozu, kdy se během couvání střetl zadní částí vozidla se sloupkem svislého dopravního značení IP 12 - Vyhrazené parkoviště, následkem čehož došlo k naklonění sloupku a vylomení patky z uložení v komunikaci. Poté z místa dopravní nehody ujel a tuto neoznámil. Hmotná škoda na ukotvení sloupku svislého dopravního značení byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 13.7.2026 14:00 hodin do 14.07.2026 08:00 hodin na parkovišti v ulici Mírová u domu čp. 469 ve Vimperku. Ze zavinění dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič dosud nezjištěného vozidla, který se v místě nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastním, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Renault Captur. Poté z místa nehody ujel a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Renault byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 14. 7. 2026 okolo 10:00 hodin mimo uzavřenou část obce Husinec, na silnici III. třídy č. 14528, ve směru jízdy Husinec – Horouty. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud nezjištěný řidič přesně nezjištěného traktoru s připojeným neznámým vozidlem, který při míjení se s protijedoucím nákladním vozidlem Iveco narazil do zpětného zrcátka nákladního vozidla. Poté z místa nehody ujel a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Iveco byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 15.7.2026 v 15:53 hodin na místní komunikaci v ulici U Rybníčku u domu čp. 705 v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič neznámého jízdního kola, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly silničního provozu, když při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci nedal přednost v jízdě vozidlu přijíždějícímu po pozemní komunikaci a v nepřehledném místě si nezajistil bezpečné vjetí na vozovku, následkem čehož došlo ke střetu neznámé části jízdního kola s pravou boční částí nákladního vozidla Opel Movano. Neznámý cyklista na místě nehody nezastavil a nehodu následně neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Opel Movano byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 15.7.2026 17:00 hodin do 16.7 2026 07:00 hodin v dosud nezjištěném směru jízdy na tříramenné stykové křižovatce hlavní pozemní komunikace silnice II/122 a ulice Příční, v uzavřené části obce Netolice. Ze zavinění dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič dosud nezjištěného vozidla, který se v místě dopravní nehody nechoval ukázněně a ohleduplně, neřídil se pravidly zákona o provozu na pozemních komunikacích, když při průjezdu výše uvedenou křižovatkou nedodržel dostatečný bezpečný odstup od dopravní značky B4, umístněné u rohu domu čp.10, zakazující vjezd nákladním automobilům ze sil. II/122 do ul. Příční, následkem čehož došlo k ulomení patky dopravní značky B4 a dále k jejímu pádu na fasádu domu čp. 10. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a nehodu neoznámil. Hmotná škoda na dopravním značení byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun a na fasádě domu na 2 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 16.07. 2026 v době od 02:00 do 13:00 hodin, v uzavřené části obce Vimperk, na parkovišti v ulici Pivovarská před domem čp. 69/36 ve Vimperku. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič nezjištěného vozidla, který se v místě dopravní nehody nechoval ohleduplně a ukázněně, neřídil se pravidly silničního provozu, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Škoda Fabia. Podezřelý řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Škoda byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová
23. července 2026