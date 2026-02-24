Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 23.02.2026 14:15 hodin do 24.02.2026 05:15 hodin na místní komunikaci, odstavné ploše pro kamiony, v uzavřené části obce Řasnice u čerpací stanice ONO Řasnice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkované nákladního vozidla Scania s přívěsem Doll. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a ani jí následně neoznámil. Hmotná škoda na předním světlometu nákladního vozidla Scania byla předběžně vyčíslena na 70 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody o informace, popřípadě poskytnutí kamerových záznamů. Veškeré informace k dopravní nehodě můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
24. února 2026