Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 16:00 hodin dne 31.5.2026 do 07:00 hodin dne 1.6.2026 na účelové komunikaci se zákazem vjezdu všech vozidel v katastru obce Volary. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neustanovený řidič osobního vozidla Fiat Punto, černé barvy, který se nechoval ohleduplně a ukázněně a neřídil se pravidly silničního provozu, následkem čehož havaroval vpravo do silničního vodotoku. Podezřelý řidič vozidlo opustil a dopravní nehodu neoznámil. Lustrací vozidla bylo zjištěno, že je bez platné technické kontroly a že registrační značky jsou přidělené jinému vozidlu.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 20:00 hodin dne 20.5.2026 do 08:40 hodin dne 21.5.2026 v ulici Italská v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Toyota Yaris. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Toyota byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
4. června 2026