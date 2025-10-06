Policie České republiky  

Žádost o spolupráci

Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody o informace. 

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 30.9.2025 ve 14:00 hodin na místní komunikaci, na náměstí Svobody před domem čp. 184. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož poškodil výsuvný sloupek. Podezřelý řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na sloupku je předběžně vyčíslena na 10 000 korun.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody o informace, popřípadě poskytnutí kamerových záznamů.  Veškeré informace k dopravní nehodě můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
6. října 2025

