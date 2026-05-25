Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 05:00 hodin dne 17.5.2026 do 10:00 hodin dne 19.5.2026 na místní komunikaci v ulici Národní v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý doposud neustanovený řidič, dosud neznámého vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně a neřídil se pravidly silničního provozu, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla značky MG HS. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle MG HS byla předběžně vyčíslena na 40 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 15:15 hodin dne 14.5.2026 do 17:30 hodin dne 15.4.2026 před domem čp. 59 v obci Chlumany. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Suzuki. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Suzuki byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
25. května 2026