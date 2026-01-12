Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 30. 12. 2026 době od 11:30 do 12:00 hodin na parkovišti u OD Billa v ulici Špidrova ve Vimperku. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Audi A6. Podezřelý řidič po nehodě obhlédl poškozené vozidlo a následně z místa odjel. Hmotná škoda na vozidle Audi byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 8. 1. 2026 v 16:25 hodin na silnici III. třídy v katastru obce Husinec, v úseku obcí Husinec – Horouty. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud nezjištěný řidič přesně nezjištěného vozidla, který nejel dostatečně při pravém okraji vozovky, následkem čeho narazil do zpětného zrcátka protijedoucího vozidla Opel Astra. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Astra byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 15:00 hodin dne 10.1.2026 do 08:30 hodin dne 11.1.2026 v uzavřené části obce Strunkovice nad Blanicí, u domu čp. 7 v části obce Šipoun. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se neřídil předpisy silničního provozu a narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Peugeot 406. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Peugeot byla předběžně vyčíslena na 15 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
12. ledna 2026