Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody o informace. 

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 7.10.2025 v 08:45 hodin na silnici III. třídy v katastru obce Zábrdí, ve směru jízdy Prachatice – Záblatí. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného nákladního vozidla, který nejel dostatečně při pravém okraji vozovky, následkem čehož došlo ke střetu levého zpětného zrcátka u neznámého vozidla se zpětným zrcátkem protijedoucího nákladního vozidla VW Crafter. Podezřelý řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle VW Crafter je předběžně vyčíslena na 5 000 korun.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody o informace, popřípadě poskytnutí kamerových záznamů.  Veškeré informace k dopravní nehodě můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
10. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 