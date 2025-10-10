Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravní nehody o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 7.10.2025 v 08:45 hodin na silnici III. třídy v katastru obce Zábrdí, ve směru jízdy Prachatice – Záblatí. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič přesně nezjištěného nákladního vozidla, který nejel dostatečně při pravém okraji vozovky, následkem čehož došlo ke střetu levého zpětného zrcátka u neznámého vozidla se zpětným zrcátkem protijedoucího nákladního vozidla VW Crafter. Podezřelý řidič na místě nezastavil a dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle VW Crafter je předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody o informace, popřípadě poskytnutí kamerových záznamů. Veškeré informace k dopravní nehodě můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
10. října 2025