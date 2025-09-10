Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 3.9.2025 od 06:15 do 17:40 hodin na parkovišti u čerpací stanice Orlen v obci Nová Houžná. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Škoda Fabia. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Škoda Fabia byla předběžně vyčíslena na 30 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 20:00 hodin dne 5.9.2025 do 10:23 hodin dne 8.9.2025 na blíže nespecifikovaném místě v okrese Prachatice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud nezjištěný řidič přesně nezjištěného vozidla, který narazil do zaparkovaného osobního vozidla Mazda 6. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Mazda byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
10. září 2025