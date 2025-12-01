Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádost o spolupráci
Prachatičtí dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 18:00 hodin dne 26.11.2025 do 09:00 hodin dne 27.11.2025, na účelové komunikaci v katastru obce Vimperk, část obce U Sloupů u domu čp. 7. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do dvou kontejnerů na sklo, které tímto poškodil. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na kontejnerech byla předběžně vyčíslena na 26 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 25.11.2025 v 15:20 hodin, mimo uzavřenou část obce Netolice, ve směru jízdy Netolice – Bavorov. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud nezjištěný řidič přesně nezjištěného protijedoucího vozidla, který nejel dostatečně při pravém okraji vozovky, následkem čehož došlo ke střetu zpětného zrcátka neznámého vozidla se zpětným zrcátkem protijedoucího nákladního vozidla Opel Movano. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Opel Movano byla předběžně vyčíslena na 5 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 21.11.2025 v době od 17:00 do 20:00 hodin na parkovacím stání v uzavřené části obce Lažiště před domem čp. 39. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který z přesně nezjištěných příčin narazil do zde zapakovaného osobního vozidla Škoda Superb. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Škoda Superb byla předběžně vyčíslena na 10 000 korun.
Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo v době od 18:30 hodin dne 15. 11. 2025 do 04:00 hodin dne 16.11.2025 na parkovišti u budovy čp. 18 v obci Strážný. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který z přesně nezjištěných příčin narazil do zde zapakovaného osobního vozidla Audi A3 SportBack. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Audi byla předběžně vyčíslena na 30 000 korun.
Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
1. prosince 2025