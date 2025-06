Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádost o spolupráci

Prachatice – Dopravní policisté žádají svědky dopravních nehod o informace.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne 5.6.2025 v době od 10:30 do 11:00 hodin, na místní komunikaci v ulici Lázeňská v Prachaticích, ve směru jízdy z ulice U Rybníčku do ulice Lázeňská. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se neřídil pravidly silničního provozu, následkem čehož narazil do zděné elektrické rozvodné skříně. Podezřelý řidič na místě nezastavil a následně nehodu neoznámil. Hmotná škoda na rozvodné skříni je předběžně vyčíslena na 30 000 korun.

Dopravní policisté žádají svědky o informace k dopravní nehodě, ke které došlo dne v době od 23:30 dne 5.5.2025 do 05:30 hodin dne 6.6.2025 v ulici Pivovarská v Prachaticích. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý dosud neznámý řidič dosud nezjištěného vozidla, který se nechoval ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, následkem čehož narazil do zde zaparkovaného osobního vozidla Škoda Fabia. Podezřelý řidič na místě nehody nezastavil a následně dopravní nehodu neoznámil. Hmotná škoda na vozidle Škoda je předběžně vyčíslena na 20 000 korun.

Dopravní policisté žádají případné svědky těchto dopravních nehod o informace. Veškeré informace k dopravním nehodám můžete dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

10. června 2025

vytisknout e-mailem