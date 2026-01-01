Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žádost o seznam úseků a stanovišť
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„………………
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:
Žádám o zaslání aktuálně platného seznamu konkrétních úseků a stanovišť v katastru obce Krmelín, která byla Policií ČR určena (schválena) k měření rychlostí vozidel Obecní policií Hukvaldy ve smyslu ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Žádám o poskytnutí kopie příslušného dokumentu (stanoviska, rozhodnutí či vyjádření) Policie ČR, kterým byla tato místa pro Obecní policii Hukvaldy určena.
Informace žádám poskytnout v elektronické podobě a zaslat do mé datové schránky, ze které je tato žádost odesílána.
…………..“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil dle InfZ a jako odpověď Vám poskytuje dokument ze dne 2. 2. 2026 č. j. KRPT-…………………………-070206, vydaný dopravním inspektorátem Frýdek-Místek územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství, kterým jsou určena místa pro měření rychlosti vozidel Obecní policií Hukvaldy v obci Krmelín.