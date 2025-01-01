Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o seznam měřících míst PČR

Zveřejnění podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost ze dne 9. června 2025

Žádost:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následující informace:

Seznam všech míst na území města Česká Skalice, která byla Policií ČR schválena pro měření rychlosti vozidel městskou (obecní) policií dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu. Žádám také o uvedení období platnosti těchto schválení, případně kopií příslušných rozhodnutí nebo dokumentace.

Odpověď:

Na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vám v příloze zasílám dokument "Schválení úseků komunikací na období od 01.08.2024 - 31.12.2025 v územní působnosti Městské policie Česká Skalice, pro provádění měření rychlosti ve smyslu ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění - stanovisko", který obsahuje seznam konkrétních míst měření rychlosti. Uvedený dokument je evidován na DI Náchod pod čj. KRPH-67533-2/ČJ-2024-050506.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 