Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o seznam měřících míst PČR
Zveřejnění podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 9. června 2025
Žádost:
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následující informace:
Seznam všech míst na území města Česká Skalice, která byla Policií ČR schválena pro měření rychlosti vozidel městskou (obecní) policií dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu. Žádám také o uvedení období platnosti těchto schválení, případně kopií příslušných rozhodnutí nebo dokumentace.
Odpověď:
Na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vám v příloze zasílám dokument "Schválení úseků komunikací na období od 01.08.2024 - 31.12.2025 v územní působnosti Městské policie Česká Skalice, pro provádění měření rychlosti ve smyslu ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění - stanovisko", který obsahuje seznam konkrétních míst měření rychlosti. Uvedený dokument je evidován na DI Náchod pod čj. KRPH-67533-2/ČJ-2024-050506.