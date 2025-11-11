Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Žádost o sdělení počtu vydaných stanovisek
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 3. listopadu 2025 prostřednictvím emailu zaslaného na krpj.podatelna@policie.gov.cz od žadatele písemnost, označenou jako žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), ve které je požadováno:
„1. Kolik evidujete v oblasti Vaší gesce v posledních třech letech žádostí o vydání souhlasného stanoviska k umístění reklamních zařízení s ohledem na metodiku Ministerstva vnitra (nařízení č. 55 z 30.10.2012)?
2. Procentuálně kolika žádostem dle první otázky bylo z Vaší strany vyhověno, tj. bylo vydáno kladné stanovisko?
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu a žadateli sděluje:
Ad 1): Za období od 1. 11. 2022 do 30. 10. 2025 obdrželo KŘP-J celkem 80 žádostí o umístnění reklamního zařízení a nejednalo se o zvláštní užívání komunikace. Z celkového počtu 80 žádostí bylo vydáno souhlasné stanovisko v 72 případech a v 8 případech bylo vydáno nesouhlasné stanovisko.
Ad 2): Procentuální údaje KŘP-J neeviduje.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
11. listopad 2025