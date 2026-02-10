Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Žádost o sdělení počtu kriminalistů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KŘP-J“) obdrželo dne 3. února 2026 prostřednictvím datové schránky od žadatele písemnost, označenou jako žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 106/1999 Sb.,“), ve které požaduje tyto informace:
„ Jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v rámci Vašeho krajského ředitelství?
Existuje v rámci Vašeho KŘP specializovaný útvar či pracovní skupina zaměřená na drogovou kriminalitu? Pokud ano, jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) vyčleněných pro tyto týmy?
Jaká byla v roce 2024 v rámci Vašeho KŘP průměrná délka řízení (počet dnů) u trestných činů dle § 284 a § 285 TZ, a to od okamžiku zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. řádu) až do okamžiku skončení věci (např. podání návrhu na obžalobu či jiné vyřízení)?“
Povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudil žádost z hlediska úplnosti povinných údajů a obsahu, přičemž sděluje žadateli, že je nutné dodržovat náležitosti povinné v § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., když tyto údaje si povinný subjekt opatřil prostřednictvím údajů v datové službě. Žadateli poskytuje požadované informace:
ad 1) U KŘP-J byl k 31. 12. 2024 skutečný počet policistů, zařazených na službě kriminální policie a vyšetřování 319.
ad 2) U KŘP-J je zřízena pracovní skupina zaměřená na drogovou problematiku a k 31. 12. 2024 byl skutečný stav policistů vyčleněných do tohoto týmu v počtu 21.
ad 3) V roce 2024 byla průměrná délka trestního řízení u trestného činu dle § 284 trestního zákoníku v délce 129 dnů a u § 285 trestního zákoníku 340 dnů.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
10. únor 2026