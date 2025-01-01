Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o sdělení měřících míst v obci Lhota pod Hořičkami
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 30. června 2025
Žádost:
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následující informace:
Seznam všech míst na území obce Lhota pod Hořičkami, katastrální území Světlá u Hořiček, která byla Policií ČR schválena pro měření rychlosti vozidel městskou (obecní) policií dle § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Žádám také o uvedení období platnosti těchto schválení, případně kopií příslušných rozhodnutí nebo dokumentace.
Odpověď:
Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vydává na podkladě žádosti, kterou obdržel dne 14. 10. 2024, vedenou pod č. j.:MUCS/9511/2024/MP/VMP, s odkazem na ustanovení § 79 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, pro Vás toto stanovisko k návrhu seznamu komunikací, kde by prováděla městská policie měření rychlosti vozidel v roce 2025.
Návrh míst pro měření na podkladě veřejnoprávních smluv v obcích:
1)Brzice u autobusové zastávky
-silnice III/307 3 (oba směry)
2)Brzice – Proruby u autobusové zastávky u čp. 2
- silnice III/307 3 (oba směry)
3)Lhota pod Hořičkami – Světlá u autobusové zastávky
- silnice II/304 (oba směry)
4)Lhota pod Hořičkami – Újezdec u čp. 12
-silnice III/304 5 (oba směry)
5) Říkov u autobusové zastávky u čp. 40
- silnice III/285 13 (oba směry)
6) Studnice – Zblov u čp. 18
- silnice II/304 12 (oba směry)
7)Studnice u čp. 66
- silnice II/304 12
8)Studnice – Starkoč u čp. 108
- silnice III/304 16 (oba směry)
9)Velká Jesenice u čp. 225, čp. 142, čp. 123 a čp. 6
-silnice II/304 (oba směry)
10) Velká Jesenice – u základní školy
-silnice II/304 (oba směry)
11)Žernov u čp. 10
-silnice III/304 9 (oba směry)
Dopravní inspektorát Náchod, na podkladě výše Vámi předloženého seznamu úseků komunikací, kde chcete provádět měření nejvyšší dovolené rychlosti, s těmito úseky a za níže uvedených podmínek souhlasí:
Dopravní inspektorát dále požaduje, prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy
/na.di.komunikace@pcr.cz/ a /na.di@pcr.cz/ , případně telefonicky (tel.: 601 335 762)
informovat o místě a čase s předstihem (cca 2 - 3 dny), případně doložit seznam na následující měsíc, kdy samozřejmě v rámci vzniklých situací, bude případně změna řešena operativně telefonicky, kde budete konkrétní den provádět měření, pro koordinaci vzájemné činnosti při dohledu nad BESIPEM. Dopravní inspektorát požaduje, aby začátek místa měření rychlostí vozidel byl min. cca 50 -70 m od začátku nebo konce označení obce /svislé dopravní značení č. IZ4a (Začátek obce) a IZ4b (Konec obce)/.
Toto stanovisko se schválenými úseky je platné do 31. 12. 2025. Následně musí být podána nová žádost