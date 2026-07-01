Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Žádost o přehled oznámení ke konkrétním osobám
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Policie České republiky, (Krajské ředitelství policie kraje Vysočina), která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodla ve věci žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., doručené dne 17. 6. 2026 (dále jen „žádost“), tohoto znění: „na základě zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zaslání přehledu všech oznámení od června 2024, poslední bylo 30.5.2026, které podal X.Y. na členy mé rodiny - konkrétně vyjmenované.
takto:
podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve vztahu k informacím o fyzické osobě dotčené žádostí o informace na základě důvodu uvedeného v § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve spojení s § 24 odst. 1 a § 25 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s ustanoveními čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
se žádost částečně odmítá,
a to v odstavci prvém k žádosti o informace k vyjmenovaným osobám vyjma osoby žadatele, tedy ve vztahu k identifikaci konkrétní osoby, když informace týkající se její osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, jsou poskytovány jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
1. červenec 2026