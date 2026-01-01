Žádost o povolení jiné výdělečné činnosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí:
"a) kopie žádosti příslušnice XXXX XXXX, ze dne 4.9.2019, o které bylo rozhodnuto rozhodnutím ředitele Policie ČR Kriminalistického ústavu ve věcech služebního poměru ze dne 21. 10. 2019, číslo 571/2019;
b) všech doplnění, úprav anebo jiných změn žádosti dle bodu a) této žádosti;
c) všech příloh podání dle bodů a) a b) této žádosti.
d) sdělení, jaké přístroje, vybavení zařízení a jiné věci Kriminalistického ústavu využila XXXX XXXX pro svou znaleckou činnosti podnikající fyzické osoby, nikoli tedy jako příslušnice bezpečnostního sboru v rámci Kriminalistického ústavu jako znaleckého ústavu, za období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2026."
K žádosti Policie České republiky sdělila:
Ad a) Žadateli byla zaslána kopie Žádosti o souhlas služebního funkcionáře od XXXX XXXX, která byla doručena Kriminalistickému ústavu dne 4. 9. 2019.
Ad b) Kriminalistický ústav nedisponuje žádným písemným dokumentem, který by vyhovoval podmínkám žádosti, a proto nemohl být poskytnut.
Ad c) Kriminalistický ústav nedisponuje žádným písemným dokumentem, který by vyhovoval podmínkám žádosti, a proto nemohl být poskytnut.
Ad d) Kriminalistický ústav nemá žádnou informaci o tom, že by XXXX XXXX, pro svou znaleckou činnost podnikající fyzické osoby, nikoliv tedy jako příslušnice bezpečnostního sboru v Kriminalistickém ústavu, využila v uvedeném období nebo jindy přístroje, vybavení nebo zařízení Kriminalistického ústavu.
pplk. Mgr. Václav Kutík, 3. 7. 2026