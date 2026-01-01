Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Žádost o povolení jiné výdělečné činnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí:

"a) kopie žádosti příslušnice XXXX XXXX, ze dne 4.9.2019, o které bylo rozhodnuto rozhodnutím ředitele Policie ČR Kriminalistického ústavu ve věcech služebního poměru ze dne 21. 10. 2019, číslo 571/2019;

b) všech doplnění, úprav anebo jiných změn žádosti dle bodu a) této žádosti;

c) všech příloh podání dle bodů a) a b) této žádosti.

d) sdělení, jaké přístroje, vybavení zařízení a jiné věci Kriminalistického ústavu využila XXXX XXXX pro svou znaleckou činnosti podnikající fyzické osoby, nikoli tedy jako příslušnice bezpečnostního sboru v rámci Kriminalistického ústavu jako znaleckého ústavu, za období od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2026."

K žádosti Policie České republiky sdělila:

Ad a) Žadateli byla zaslána kopie Žádosti o souhlas služebního funkcionáře od XXXX XXXX, která byla doručena Kriminalistickému ústavu dne 4. 9. 2019. 

Ad b) Kriminalistický ústav nedisponuje žádným písemným dokumentem, který by vyhovoval podmínkám žádosti, a proto nemohl být poskytnut.

 Ad c) Kriminalistický ústav nedisponuje žádným písemným dokumentem, který by vyhovoval podmínkám žádosti, a proto nemohl být poskytnut.

 Ad d) Kriminalistický ústav nemá žádnou informaci o tom, že by XXXX XXXX, pro svou znaleckou činnost podnikající fyzické osoby, nikoliv tedy jako příslušnice bezpečnostního sboru v Kriminalistickém ústavu, využila v uvedeném období nebo jindy přístroje, vybavení nebo zařízení Kriminalistického ústavu. 

pplk. Mgr. Václav Kutík, 3. 7. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 