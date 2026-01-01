Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žádost o poskytnutí ZZÚTŘ
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ.
Žádost zněla:
„…
žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
záznam o zahájení úkonů trestního řízení ve věci sp. zn. …
…“
Odpověď:
K žádosti uvádíme, že pod Vámi uvedeným číslem jednacím „…“ je u Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje evidováno uložení pokuty fyzické osobě příkazem na místě v rámci řízení o přestupku (které tak již bylo ukončeno).
V této věci tak nebyly ani nemohly být zahájeny úkony trestního řízení. Požadovaný dokument Vám tedy nelze poskytnout, jelikož se nejedná o zaznamenanou informaci dle ust. § 3 odst. 3 InfZ.