Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žádost o poskytnutí záznamů z telefonních hovorů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, příslušnými pravými předpisy, a § 158 a 159 trestního řádu ČR. Žádám o poskytnutí záznamu následujících telefonických hovoru, které mohou sloužit jako důkazní materiál:
3. Dne ….. v…. - volání ….z telefonního čísla …. na tísňovou linku 158.
4. Dne …… v ….. - hovor Policie z Oder na telefonní číslo ….“
(…)
Žadatelce byly poskytnuty tyto informace:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ, přičemž Vám nejprve sdělujeme, že v souladu s § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Limitem pro poskytování informace je však skutečnost, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Povinný subjekt totiž poskytuje pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici.
S ohledem na výše uvedené Vám lze poskytnout následující informace:
Jako odpověď na Vámi označený bod 3. žádosti Vám přílohou zasíláme požadovaný záznam telefonického hovoru, který byl dne ….. v …. veden Vaší osobou na tísňovou linku 158 z telefonního čísla …...
K Vámi označenému bodu 4. pak na základě vyjádření vedoucího obvodního oddělení Odry uvádíme, že předmětný telefonický hovor uskutečnil dne ….. v …. na telefonní číslo …. přímo sám tento vedoucí, nicméně uvedený hovor nebyl nahráván. V případě požadavku na poskytnutí záznamu uvedeného telefonického hovoru se tak jedná o nezaznamenanou informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ.