Žádost o poskytnutí usnesení o odložení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací:
„…Žádám o poskytnutí všech usnesení o odložení věci (dle § 159a) NCOZ v anonymizované formě vydaných od 1. 1. 2025 do 8.9.2025 v případech, ve kterých bylo vedeno prověřování pro podezření na spáchání trestného činu dle § 216 (Legalizace výnosů z trestné činnosti) na základě trestního oznámení Finančního analytického úřadu a ve kterých došlo k zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti dle § 79a, a ve kterých bylo rozhodnuto o zrušení zajištění věci.
Dále žádám o poskytnutí všech usnesení o odložení věci (dle § 159a) NCOZ v anonymizované formě vydaných od od 1. 1. 2025 do 8.9.2025 v případech, ve kterých bylo vedeno prověřování pro podezření na spáchání trestného činu dle § 410 (Porušení mezinárodních sankcí) a ve kterých došlo k zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti dle § 79a, a ve kterých bylo rozhodnuto o zrušení zajištění věci.…“.
Povinný subjekt žádost posoudil a poskytl žadateli požadovaný anonymizovaný dokument vztahující se k podmínkám definovaným žadatelem v prvním odstavci.
Na základě podmínek stanovených žadatelem v druhém odstavci nebyl v informačním systému NCOZ dohledán žádný spis.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV