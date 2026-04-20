Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Žádost o poskytnutí usnesení o odložení trestní věci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"...Ve smyslu ustanovení § 4 ve spojení s ustanovením § 13 a násl. zákona si Vás dovoluji zdvořile požádat o zaslání (případně anonymizovaného) usnesení o odložení trestní věci dle § 159a odst. 1 zákona č. 141/1961 sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno zdejším policejním orgánem (příp. jiným orgánem činným v trestním řízení) v trestním řízení vedeném pod sp. zn. KRPS-249613/TČ-2025-011681-HB."
Policie České republiky poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datový soubor obsahující požadované informace v anonymizované podobě, která byla provedena v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 InfZ.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
20. 4. 2026
Vkladatel:
Mgr. Simona Riedlová
23. 4. 2026