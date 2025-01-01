Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žádost o poskytnutí seznamu dopravních přestupků
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádám o seznam všech dopravních přestupků, které byly řešeny v posledních 3 letech (od 1. ledna 2022 do 30. září 2025) na adrese Sokolovská 1331/49, Ostrava – Poruba, konkrétně na místě 49.836631, 18.182575 Poruba,708 00 Ostrava 8, https://maps.app.goo.gl/ku4U2zQQB6QpEjDE9a to konkrétně přestupků spočívajících v blokování výstupu z chodníku vozidlem. Tento chodník slouží jako vstup/výstup do obytné budovy a zároveň jako vstup/výstup na veřejnou komunikaci.
Pro ilustraci situace přikládám fotografie místa zájmu této žádosti blokování tohoto místa vozidly.“.
Žadateli byly poskytnuty tyto informace:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ, přičemž Vám nejprve sdělujeme, že v souladu s § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Limitem pro poskytování informace je však skutečnost, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Povinný subjekt totiž poskytuje pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici.
Jako odpověď na Vaši žádost uvádíme, že za požadované období neevidujeme žádný přestupek proti pravidlům provozu na pozemních komunikacích ani jakékoliv jiné protiprávní jednání, které by odpovídalo Vámi uváděným kritériím.