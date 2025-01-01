Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žádost o poskytnutí personálních informací
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Vážený pane řediteli,
s poukazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jakož i na vyrozumění o zamítnutí mé žádosti o znovupřijetí do služebního poměru vyhotovené paní … a podepsané tehdejší vedoucí personálního odboru, paní ……, ze dne …. vedené pod shora uvedeným číslem jednacím, žádám o sdělení následujícího:
1. Jaké konkrétní důvody vás vedly k zamítnutí mé žádosti, pakliže jste se byl povinen k jejímu vyřízení vyjádřit, resp. zaujmout stanovisko dle platných zákonů?
2. Která konkrétní osoba připravovala podklady, popř. sdělovala vám informace o mé osobě (osobnostní i profesní předpoklady) předtím než jste tuto zamítnul?
3. Měl jste k dispozici můj personální spis? Studoval jste jeho obsah?
4. S poukazem na šikanu na pracovišti, manipulativní, narcistické jednání, které bylo uplatňováno vůči mé osobě, bych se ráda dotázala, zda osoby jménem: …………….. stále pracují u Policie ČR a zda zastávají manažerské posty (s výjimkou pana …., který je pravděpodobně veden jako řadový policista?
5. Pakliže ano, absolvovali tito minimálně od srpna … nějaké školení týkající se dopadů šikany na pracovišti, nezdravé manipulace na zdraví a život člověka (zaměstnanců)?
6. Nařídil jste jim vy jako jejich přímý nadřízený, popř. jiná kompetentní osoba absolvovat cílenou terapii, příp. odvykací léčbu ve vztahu k pravděpodobně nadměrné konzumaci alkoholu, popř. jiným závislostem (pozn. alkohol je společností tolerovaná droga – srovnejte s názory adiktologů působících v ČR), kdy příslušníci policie by při výkonu své profese měli mít 100% zdravotní stav (psychický i fyzický), tedy jejich chování a jednání by nemělo být ovlivněno negativními dopady dlouhodobé konzumace alkoholu (jiných závislostí) a vždy by se měli chovat v souladu s Etickým kodexem policie. Neměli by mít enormní výkyvy nálad, neměli by zvyšovat hlas na své podřízené, nařizovat jim pracovní postupy, které jsou v rozporu se zákonem, příp. je omezovat v jejich svobodném rozhodnutí, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. A primárně by měli přistupovat empaticky ke zvlášť citlivým a zranitelným osobám – dětem, ženám a seniorům.
7. Pakliže od ….. došlo ze strany Policie ČR, KŘP Msk k ukončení služebního poměru u osoby: ……., jakým způsobem byl tento ukončen s poukazem na zákoník práce? Uveďte paragrafové znění a to s poukazem na skutečnost, že se jednalo o dalšího z mých nadřízených, kteří mohli, resp. měli přijímat opatření vedoucí k tomu, aby bylo okamžitě zabráněno páchání psychického týrání formou šikany mé osoby stran mých nadřízených na úrovni středního managementu.
8. Ve věci případného zadostiučinění, vyřešení situace mezi mnou a Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, jejímž jste ředitelem, a to cestou mediace, vás laskavě žádám o sdělení:
Jaký byl průměrný měsíční plat policisty zařazeného na úseku vyšetřování s praxí v délce, která by byla uznána mé osobě, pakliže by nedošlo k zamítnutí mé žádosti o znovupřijetí do SP? Uvedené, laskavě, nasimulujte včetně průměrného osobního příplatku, který pobírali vyšetřovatelé na městské úrovni, jakož i dalších příplatků, které jim od roku … do roku …včetně náležely, ošatné nevyjímaje?
Vyčíslete náklady Policie ČR spojené s rehabilitačními pobyty policistů ve formě lázeňských pobytů – standardně v délce trvání 14 dnů - opět od roku … do roku … včetně?
Vzhledem k tomu, že písemné vyrozumění o zamítnutí mé žádosti o znovupřijetí bylo vyhotovena dne …., tj. v covidovém období, žádám, aby vaše propočty zahrnovaly i mimořádné odměny, které vyšetřovatelé obdrželi v souvislosti s tímto náročným obdobím.“.
Odpověď:
Ačkoliv je žádost o informace adresována řediteli krajského ředitelství, tyto jsou vyřizovány analyticko-právním oddělením kanceláře ředitele.
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a s ohledem na dikci žádosti uvádí, že v režimu tohoto zákona jsou podle jeho § 3 odst. 3 poskytovány pouze informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané. Podle § 2 odst. 4 InfZ povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Na základe uvedeného Vám povinný subjekt poskytuje sdělení k jednotlivým bodům žádosti.
K bodu č. 1, č. 2 a č. 3 žádosti uvádíme souhrnně, že informace týkající Vaší žádosti o znovupřijetí do služebního poměru k Policii České republiky byly zaznamenány ve spise pod Vámi zmíněným č. j. ….. Tento spis však již byl v souladu s § 16 odst. 7 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru“) skartován, tedy již neexistuje. Jinými požadovanými a zaznamenanými informacemi souvisejícími s Vaší žádostí o znovupřijetí do služebního poměru povinný subjekt nedisponuje. Povinný subjekt proto nedisponuje žádnou zaznamenanou informaci vztahující se k těmto bodům žádosti.
K bodu č. 4 žádosti uvádíme současné služební zařazení Vámi uvedených příslušníků:
- …., vedoucí …… Městského ředitelství policie Ostrava,
- …., vedoucí …… Městského ředitelství policie Ostrava,
- …., vedoucí …… Městského ředitelství policie Ostrava,
- …., ředitel Městského ředitelství policie Ostrava,
- …., vedoucí ….. krajského ředitelství,
- …., vrchní komisař …….. krajského ředitelství.
K bodům č. 5 a 6 žádosti povinný subjekt nedisponuje žádnou zaznamenanou informaci.
K bodu č. 7 žádosti uvádíme, že služební poměr bývalého příslušníka ….. nebyl ukončen ve smyslu zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ale byl ukončen propuštěním na základě jeho vlastní žádosti dle § 42 odst. 1 písm. m) zákona o služebním poměru.
K bodu č. 8 žádosti uvádíme, že obsah tohoto bodu žádosti (včetně tří podbodů) se vztahuje na vytvoření zcela nové informace, přičemž podle § 2 odst. 4 InfZ povinný subjekt nemá povinnost vytvářet nové informace. Ve své žádosti se domáháte vytvoření určité teoretické informace v podobě jakéhosi „nasimulování“, resp. „propočtu“ průměrného služebního příjmu „policisty zařazeného na úseku vyšetřování“ na základě několika zadaných parametrů. Informací v takto požadované podobě povinný subjekt nedisponuje. Nejedná se zároveň o jednoduchou operaci, která by byla snadno dohledatelná z existujících informací. Naopak požadujete kombinaci různých „relativních“ kritérií, včetně časového hlediska, na základě kterých by měl být vytvořen požadovaný „teoretický“ propočet.