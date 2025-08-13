Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí kopie usnesení o odložení věci

Zveřejnění podle ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o kopii usnesení o odložení věci, vedené policejním orgánem oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Praha venkov-JIH pod. č.j.  KRPS-321050-32/TČ-2024-011481-OND.

Policie poskytla žadateli kopii tohoto usnesení v anonymizované podobě podle § 15 odst. 3  zákona č. 106/1999 Sb.

Vyřizuje:
Mgr. Michal Plesl
13. 8. 2025

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
13. 8. 2025

