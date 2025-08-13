Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Žádost o poskytnutí kopie usnesení o odložení věci
Zveřejnění podle ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o kopii usnesení o odložení věci, vedené policejním orgánem oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Praha venkov-JIH pod. č.j. KRPS-321050-32/TČ-2024-011481-OND.
Policie poskytla žadateli kopii tohoto usnesení v anonymizované podobě podle § 15 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
