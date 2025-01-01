Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádost o poskytnutí informací ke stanovisku užívání stavby

Zveřejnění podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost ze dne 22. října 2025

Žádost:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o sdělení informace k Vašemu vyjádření ze dne 28.2.2014 č.j. KRPH-xxxx-36/ČJ-2014-050206 a následně vydanému závaznému stanovisku k užívání stavby ve věci stavebního povolení k rekonstrukci "Silnice III/29827 Malšova Lhota - Hradec Králové". Informativně Vám ke svému dotazu připojuji situace před a po rekonstrukci ze schválené projektové dokumentace, ze kterých je patrný posun hospodářského vjezdu (v dokumentaci značeno "VJ") na pozemek 141/30. Dotaz zní, zda Dopravní inspektorát tuto změnu v rámci proběhlé rekonstrukce a kolaudace posuzoval jako úpravu hospodářského sjezdu na sousední pozemek (připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci) nebo jako zbudování napojení dvou pozemních komunikací?

Odpověď:  

K Vaší žádosti Vám tímto sdělujeme, že se v rámci rekonstrukce jednalo o obnovu původního stavu. Dopravní inspektorát tuto změnu v rámci proběhlé rekonstrukce a kolaudace neposuzoval jako úpravu hospodářského sjezdu na sousední pozemek (připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci) ani jako zbudování napojení dvou pozemních komunikací. V případě dalších informací ohledně daného připojení, je potřeba oslovit příslušný silniční úřad.

