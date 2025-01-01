Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o poskytnutí informací ke stanovisku k měření rychlosti v obci Nové Město nad Metují
Zveřejnění podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 23. října 2025
Žádost:
Vážení,
Podle zákona č. 106/1999 Sb., Vás žádám o poskytnutí informace, zda existuje stanovisko podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., ve vztahu k měření rychlosti městskou policií na tomto místě pro rok 2025:
- v obci Nové Město nad Metují, ul. Dobrušská u domu č.p. 421, ve směru jízdy na Dobrušku.
Pokud ano, žádám také o zaslání takových stanovisek.
Odpověď:
Ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám v příloze zasíláme požadované stanovisko policejního orgánu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu č. j. KRPH-113115-2/ČJ-2024-050506 ze dne 27. 11. 2024 ve vztahu k měření rychlosti městskou policií v obci Nové Město nad Metují, ul. Dobrušská u domu č. p. 421 pro rok 2025.