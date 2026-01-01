Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Žádost o poskytnutí informací k řízení
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ.
Žádost zněla:
„…
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ)
Dobrý den, žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
- rozhodnutí (usnesení o stíhání, usnesení o odložení věci či jiné) ve věci sp. zn….
- do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování v případě, že rozhodnutí ještě nebylo vydáno?
…“
Odpověď:
Ve Vámi uvedeném řízení č. j. … dosud nebylo vydáno rozhodnutí odpovídající Vašemu požadavku. Nejedná se tak o zaznamenanou informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, která by Vám mohla být poskytnuta.
Předmětné řízení je aktuálně ve fázi prověřování. Lhůta dle ustanovení § 159 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) pro skončení prověřování uplyne dne 27. 7. 2026.