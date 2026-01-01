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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o poskytnutí informací k řízení

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ. 

Žádost zněla:

„…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (InfZ)

Dobrý den, žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

- rozhodnutí (usnesení o stíhání, usnesení o odložení věci či jiné) ve věci sp. zn….

- do kdy je stanoven termín pro ukončení prověřování v případě, že rozhodnutí ještě nebylo vydáno?

…“

 Odpověď:

Ve Vámi uvedeném řízení č. j. … dosud nebylo vydáno rozhodnutí odpovídající Vašemu požadavku. Nejedná se tak o zaznamenanou informaci ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, která by Vám mohla být poskytnuta.

Předmětné řízení je aktuálně ve fázi prověřování. Lhůta dle ustanovení § 159 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) pro skončení prověřování uplyne dne 27. 7. 2026.

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