Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádost o poskytnutí informací k nenávistným incidentům
Zveřejnění podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost ze dne 30. října 2025
Žádost:
Vážení,
jménem obecně prospěšné společnosti se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Vašeho kraje v roce 2024.
Tyto incidenty jsme zaregistrovali prostřednictvím našeho monitoringu nebo nás o nich informovalo Policejní prezidium ČR (zdroj dat ESSK).
V případě těchto incidentů Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:
- Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci
- prověřování
- po ZÚTR
- v rámci NPO
- a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.
- Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
- O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)
- Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, opakovaně trestaná osoba)
- Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost)
- Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
- Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a spisovou značku státního zastupitelství
- Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno. Pokud byla věc v přípravném řízení odložena, žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o odložení věci.
Vámi poskytnuté informace budou využity k vypracování výroční zprávy o stavu předsudečného násilí v ČR a monitorovací zprávy pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jakož i dalším mezinárodním organizacím. Vyžádané informace pomohou zkompletovat výše zmíněné sestavované dokumenty mapující stav trestné činnosti s předsudečnou pohnutkou v České republice.
Odpověď:
- Č. j. KRPH-xxx/2023-1 - územní odbor Jičín
k otázce č. 1)
a) přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 trestního zákoníku, přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle § 405 trestního zákoníku,
b), c) přečin nebezpečné vyhrožování dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 trestního zákoníku popírání, přečin zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle § 405 trestního zákoníku,
d) došlo k doplnění právní kvalifikace skutku z důvodu dalších skutkových zjištění.
k otázce č. 2)
Na základě podání vysvětlení poškozeného.
"Cikáni do plynu."
k otázce č. 3)
Pan XY dne 7. 1. 2024 v době od 01:15 hodin do 01:45 hodin v prostoru restaurace Stress Bar, v ulici Riegrova čp. 619, v Hořicích, okr. Jičín, opakovaně vztyčil svoji pravou paži nad úroveň hlavy s narovnanými prsty a hlasitě zvolal „Sieg Heil", což zopakoval s pohledem na osobu poškozeného a poté hlasitě zvolal „černý mrdky, Sieg heil", a opakovaně „Cikáni do plynu", kdy toto zvolání opět směřoval k poškozenému a dalším přítomným osobám, a následně, když mu poškozený sdělil, že kdyby nyní Hitler žil, tak v tom koncentráku chcípne spolu s ním, odpověděl „že by byl Hitlerův pobočník a v koncentráku by chcípnul jenom on“, následně poškozenému sdělil, že má u sebe nůž, který se nebojí použít, čímž v něm vzbudil obavu z toho, že nůž použije proti jeho osobě, takže ho stáhl za bundu směrem k zemi.
k otázce č. 4)
1 pachatel, muž, 32 let, státní příslušnost Česká republika, 4x záznam v RT.
k otázce č. 5)
Poškozen veřejný zájem a 1 poškozený, muž, 27 let, státní příslušnost Česká republika.
k otázce č. 6)
Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení podle ust. § 179c odst. 1 trestního řádu ze dne 26.1.2024.
k otázce č. 7)
Ve věci bylo konáno zkrácené přípravné řízení – zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení odeslána na Okresní státní zastupitelství v Jičíně ke sp. zn. xxx/2024.
k otázce č. 8)
Anonymizované sdělení podezření zasíláme v příloze.
- Č. j.: KRPH-xxx/TČ-2023-050471 - územní odbor Jičín
k otázce č. 1)
a) přečin násilí proti úřední osobě dle § 325 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, přečin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a přečin výtržnictví podle dle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku,
b), c) přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia dle § 405 trestního zákoníku, přečin násilí proti úřední osobě dle § 325 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, přečin vyhrožování s cílem působit na úřední osobu dle 326 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku,
- došlo k doplnění právní kvalifikace skutku z důvodu dalších skutkových zjištění.
k otázce č. 2)
Na základě úředního záznamu policistů a podání vysvětlení svědka.
"pokrevní ňouma a tajtrlík"
"aby si je sežral"
"jej jednou seřeže"
"objednám si na vás Rusáky a chcípnete vy k**y"
"k**y, z**i, j**y, ať mu vykouří č**a".
k otázce č. 3)
Pan XY dne 4. 1. 2024 v době od 12:02 hodin do 12:04 hodin nejprve vstoupil do prodejny potravin patřící poškozenému, kdy poté, co si zde nakoupil a poškozený ho z důvodu nevhodného chování vůči jeho osobě vykázal z prodejny, tak ho před prodejnou slovně a následně i fyzicky napadl tak, že ho opakovaně kopl pravou nohou ve směru zespoda nahoru, čímž poškozený utrpěl zranění spočívající v bolesti levého boku a levé nohy bez nutnosti lékařského ošetření a vystavení dočasné pracovní neschopnosti. Následně téhož dne 4. 1. 2024 v době od 12:20 hodin do 12:35 hodin vstoupil do restaurace, kde za přítomnosti dalších osob nejprve hlasitě verbálně napadal obsluhu, kdy tímto svým hlasitým chováním rušil zbylé hosty restaurace, a když jej poškozená chtěla vykázat z důvodu jeho chování z restaurace, po poškozené nejprve hodil téměř plným pivním půllitrem tak, že dopadl za bar a roztříštil se, bez způsobení zranění a škody, poté na poškozenou začal křičet a vulgárně ji napadat, například že „je svině ukrajinská“, „chce aby všichni Ukrajinci chcípli“, „je dobře, že Putin napadl Ukrajinu, chce aby na ni hodil atomovku“, „Putin měl všechny Ukrajince vyvraždit a pak teprve skončí válka", přičemž poté jej zaměstnanci restaurace vykázali z restaurace, na což reagoval tak, že po poškozené hodil dva květináče s květinami, povalil odpadkové koše a reklamní ceduli, a současně křičel „aby všichni Ukrajinci pochcípali, je dobře, že na ně Putin zaútočil". Poté, co byl dne 4. 1. 2024 ve 12:50 hodin zadržen hlídkou KŘP Královéhradeckého kraje, odboru služby dopravní policie, oddělení silničního dohledu, kteří jej s přiloženými služebními pouty eskortovali na obvodní oddělení PČR Nová Paka, okr. Jičín, ve služebním vozidle policistovi vyhrožoval slovy „na tebe si objednám Rusáky a ty tě taky spoutají někde v lese a jinak, a tam tě zakopou“ a dále „kdybych měl pistoli, tak ti prostřelím hlavu a to si piš, že si ji seženu a najdu si tě", následně druhému policistovi opakovaně plivl přímo do obličeje s tím, že má žloutenku typu C a „ ať brzy chcípne“, poté zvedl nohy a opakovaně se snažil kopnout do policisty, který řídil služební vozidlo, a opakovaně kopal i do druhého policisty, kterého zasáhnul do oblasti pravého boku a do oblasti pravé nohy bez způsobení újmy na zdraví, přičemž stále kolem sebe plival a vulgárně policisty napadal a ve vulgárním slovním napadání policistů pokračoval i na obvodním oddělení PČR Nová Paka vůči policistům i členům posádky RZS, která byla na místo povolána, a tohoto jednání se dopustil přesto, že byl trestním příkazem Okresního soudu v Jičíně sp. zn. 16 T 106/2022 ze dne 2. 1. 2023, který nabyl právní moci ze dne 22. 2. 2023, odsouzen pro přečin poškození cizí věci podle § 228 odstavec 1 trestního zákoníku a přečin výtržnictví podle § 358 odstavec 1, odstavec 2 písmeno a) trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 30 měsíců za současného vyslovení dohledu.
k otázce č. 4)
1 pachatel, muž, 55 let, státní příslušnost Česká republika, 14x záznam v RT.
k otázce č. 5)
Poškozen veřejný zájem a:
1 poškozený, muž, 48 let, státní příslušnost Vietnam
1 poškozený, muž, 36 let, státní příslušnost Česká republika
1 poškozený, muž, 34 let, státní příslušnost Česká republika
1 poškozená, žena, 20 let, státní příslušnost Ukrajina.
k otázce č. 6)
Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení podle ust. § 179c odst. 1 trestního řádu ze dne 22.1.2024.
k otázce č. 7)
Ve věci bylo konáno zkrácené přípravné řízení – zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení odeslána na Okresní státní zastupitelství v Jičíně ke sp. zn. xxx/2024.
k otázce č. 8)
Anonymizované sdělení podezření zasíláme v příloze.
- Č. j. KRPH-xxx/2024-1 - územní odbor Jičín
k otázce č. 1)
a), b), c) – přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci dle § 352 odst. 2 trestního zákoníku a přečin výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku,
- nedošlo k překvalifikování.
k otázce č. 2)
Na základě telefonického oznámení jednoho z poškozených.
Vyhrožovala poškozeným, že si na jednoho z poškozených počká a pak ho sekerou zabije. Dále vykřikovala, že zabije všechny cikány.
k otázce č. 3)
Paní XY dne 18. 6. 2024 v době kolem 18:00 hod. přišla před dům v obci Libáň, okr. Jičín, v ruce držela sekeru o délce topůrka 60 cm, se kterou máchala kolem sebe a za přítomnosti dalších osob, z důvodu neuhrazené dlužné částky ve výši 300,- Kč poškozenému vyhrožovala slovy: ,,že je všechny zabije, že jsou v píči a že pozabíjí všechny cikány," čímž v poškozeném vzbudila obavu o jeho život a zdraví, jelikož se poškozený domníval, že podezřelá chce tuto sekeru použít proti jeho osobě, proto celou věc oznámil na linku 158, a následně, když se po zavolání na místo dostavil druhý poškozený, začala mu podezřelá vyhrožovat slovy: "že zabije všechny cikány a že je poleje nějakou kyselinou", přistoupila k druhému poškozenému se sekyrkou v ruce nad hlavou a současně na něj křičela, že je: ,,idiot, magor, pičus, cikán a ať vrátí 300,- Kč“, přičemž podezřelou z místa opakovaně odvedl svědek.
k otázce č. 4)
1 pachatelka, žena, věk 42 let, státní příslušnost Česká republika, 1x záznam v RT.
k otázce č. 5)
1 poškozený, muž, věk 67 let, státní příslušnost Česká republika.
1 poškozený, muž, věk 21 let, státní příslušnost Česká republika.
k otázce č. 6)
Věc byla odložena dle § 159a odst. 2 trestního řádu.
k otázce č. 7)
Věc byla odložena dle § 159a odst. 2 trestního řádu.
k otázce č. 8)
Anonymizované usnesení o odložení věci dle § 159a odst. 2 trestního řádu zasílám v příloze.
- Č. j. KRPH-xxx/2024-1 - územní odbor Náchod
Otázka č. 1)
Pod uvedeným č.j. bylo ve zkráceném přípravném řízení konáno společné řízení pro tři skutky:
Skutek č. 1:
ZZÚTŘ – přečin výtržnictví dle ustanovení § 358 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku (ZZÚTŘ vydán pod č. j. KRPH-xxx/TČ-2024-050510).
Skutek č. 2:
ZZÚTŘ – přečin výtržnictví dle ustanovení § 358 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku (ZZÚTŘ vydán původně pod č. j. KRPH-xxx/TČ-2024-050510).
Skutek č. 3:
přečin výtržnictví dle ustanovení § 358 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku (ZZÚTŘ vydán původně pod č. j. KRPH-xxx-11/TČ-2024-050510).
V záznamu o sdělení podezření byly všechny tři skutky policejním orgánem právně kvalifikovány jako přečin výtržnictví dle ustanovení § 358 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku, skutek č. 1 byl navíc dále právně kvalifikován i jako přečin násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci dle ustanovení § 352 odst. 2 trestního zákoníku. Tato právní kvalifikace zůstala zachována i v návrhu státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Náchodě na potrestání, i v rozsudku Okresního soudu v Náchodě.
Otázka č. 2)
Pouze ve vztahu ke skutku č. 1 – prvotní oznámení o svém napadení ze strany zákazníků restaurace učinila osoba podezřelá, prověřování nenávistné pohnutky vzešlo z výpovědí poškozených osob.
Dne 6. 5. 2024 v době od 21:45 hodin do 22:03 hodin v restauraci Alka v Broumově, před nejméně pěti lidmi, se XY dopustil hrubé neslušnosti zejména tím, že poškozené nadával výrazy: "jo, ty seš zasraná cikánka, tebe bych taky zapálil a všechny bych Vás narval do plynu", a dále "já bych Vás cikány všechny nacpal do plynu, Vaši rodiče jsou všichni z**i a kreténi", načež tyto nadávky několikrát zopakoval a nakonec přistoupil k partnerovi poškozené, který stál před svou přítelkyní v úmyslu ji ochránit, a opakovaně oběma rukama jej odstrčil a následně sevřel ruku v pěst a přikládal mu ji k bradě, kdy mu vyhrožoval, že jej zbije.
Otázka č. 3)
Viz odpověď na otázku č. 2.
Otázka č. 4)
Muž, věk 49 let, státní příslušnost ČR, 7 záznamů v rejstříku trestů, dosažené vzdělání středoškolské s maturitní zkouškou.
Otázka č. 5)
Žena, 23 let, státní příslušnost ČR.
Otázka č. 6)
Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení dle ustanovení § 179c odst. 1 trestního řádu ze dne 21. 6. 2024.
Otázka č. 7)
Ve věci konáno zkrácené přípravné řízení, Okresní státní zastupitelství v Náchodě, sp. zn. 2 ZK 109/2024.
Otázka č. 8)
Viz příloha – anonymizovaný záznam o sdělení podezření ze dne 21. 6. 2024 vydaný pod č. j. KRPH-xxx-44/TČ-2024-050510.
- Č. j. KRPH-2xxx/2024-1 - územní odbor Hradec Králové
Otázce č. 1)
a, b) Přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku,
c) NPO ne,
d) nedošlo k překvalifikování.
Otázce č. 2)
XY dne 7. 1. 2024 zveřejnil na Facebooku u příspěvku ohledně pietní akce za mrtvého mladíka, hanlivý komentář s textem: "Posypte to vápnem. Vždyť je to trapný. Tyhle čmoudi jedou šméčka a fet. PROSÍMVÁS, V TOM VIDEU JE NĚKOLIK CIKÁNSKEJCH FEŤÁKU A ZODĚJU. TAK AŤ DRŽEJ HUBU A VRAŽDĚJ SE MEZI SEBOU DÁL! POLICIE JIM MÉLA PROHLEDAT KAPSY. TO BY BYLO SKÉR, PEŘÍ A ZLATEJCH KRADENEJCH ČMUKU..." Dále na Facebooku píše "Já mám rád cikánskou krev. Na nárazníku a na kapotě!" V dalším příspěvku jmenovaný píše: "Kdyby byl rok 1943 tak z váš doktor Mengele udělal něco užitečného. Například potah na křeslo." Pod tento příspěvek dále umístil fotografii německého důstojníka v uniformě z druhé světové války.
Otázka č. 3)
Viz odpověď na otázku č. 2
Otázka č. 4)
Muž věk 49 let, státní příslušnost ČR, 1x záznam v RT (r. 1995), omezený na svéprávnosti v souvislosti s duševní chorobou.
Otázka č. 5)
Poškozen veřejný zájem.
Otázky č. 6 a 7)
Případ stále v šetření, dosud neuzavřen.
Otázka č. 8)
Viz přiložený záznam o zahájení úkonů trestního řízení č. j. KRPH-xxx-5/TČ-2024-050271.
- Č. j. KRPH-xxx/2024-1 - územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Otázka č. 1)
a,b,c) přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 tr. zákoníku,
d) nedošlo k překvalifikování
Otázka č. 2)
Na základě okomentování veřejného příspěvku na internetu.
Pan XY dne 24.12.2023 v přesně nezjištěný čas, nejpozději však v čase okolo 23:50 hodin na Internetu v místě svého trvalého bydliště v XXX, prostřednictvím sociální sítě Instagram, vystupující pod uživatelským jménem jako XXX, okomentoval veřejný příspěvek uživatele vystupujícího pod uživatelským jménem YYY, kdy mimo jiné uvedl:
"Sice mě Hitler sral. Ale s tím plynem, měl pravdu. Až na to že zabíjel rodiny které nic špatného neudělali. Kdyby tam házel cikány a odporný stvoření, kteří si říkají že jsou lidé. Udělal by lépe",
Otázka č. 3)
Viz odpověď na otázku č. 2.
Otázka č. 4)
muž v té době 26 let, státní příslušnost CZE, bez záznamu v RT.
Otázka č. 5)
poškozený - veřejný zájem
Otázky č. 6 až 8)
Ve věci konáno ZPŘ - Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení dle § 179c odst. 1 tr. řádu ze dne 5.3.2024 ze strany OSZ Rychnov n. Kn., Dohoda o vině a trestu sp. zn. 1 ZK 31/2024-5 , Rozsudek OS RK xxx/2024.
- Č. j. KRPH-11070/2024-1 - územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Otázka č. 1)
a, b) přečin projev sympatii k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 tr. zákoníku ukončený ve stadiu pokusu dle § 21 tr. zákoníku,
c)
1) projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku, ukončený ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku,
2a) - 2b) projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku, ukončený ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku,
2c) projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku,
d) k překvalifikování nedošlo, rozšířeno o další jednání.
Otázka č. 2)
Na základě poznatku postoupeného z Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, SKPV, odboru extremismu a terorismu, 1. oddělení, Kongresová 1666/2, Praha 4
Otázka č. 3)
1) Dne 23.5.2023 vytvořil v místě svého bydliště v XXXXXX objednávku na dodací adresu XXXXXXX na internetovém e-shopu FOTODARKY KODAK EXPRESS na výrobu 50 kusů vizitek podle jeho vlastního grafického návrhu, na bílém podkladu se jménem XXXXX, s e-mailovou adresou XXX@yyy.cz, tel. číslem xxx a nápisem Arendsee.de 1488 a dále s vyobrazením státního znaku z období protektorátu Čech a Moravy (dva lvi, dvě orlice), kdy tato zakázka byla vyhotovena, odeslána a doručena na uvedenou dodací adresu, přičemž státní znak z období protektorátu představuje symbol z doby nacistické okupace, znak nacistického loutkového protistátního útvaru, číslo „88" v neonacistické symbolice odkazuje na 8. písmeno v abecedě, tedy „H", kdy „88" znamená HH, zkratku pro „Heil Hitler", tedy nacistický pozdrav, a číslo „1488", znamená mezi neonacisty obvyklé spojením čísel "14" a "88", kdy číslo „14" odkazuje na tzv. „čtrnáct slov", neonacistický slogan amerického neonacisty Davida Edena Lana: „We must secure the existence of our people and a future for white children“. (česky: „Musíme zajistit existenci našeho národa a budoucnost pro bílé děti“.);
2a) dále dne 30.6.2024 vytvořil v místě svého bydliště v XXXXXXX objednávku na dodací adresu XXXXX na internetovém e-shopu FOTODARKY KODAK EXPRESS na vytištění 50 kusů vizitek, na kterých podle jeho vlastního grafického návrhu měl být zachycen muž do půl těla s odstřelovací puškou, na pozadí koncentrační tábor, se jménem XXXXX, s e-mailovou adresou xxx@yyy.cz a tel. číslem xxx, a nápisem arendsee.de., kdy tato zakázka byla zamítnuta vzhledem k porušení obchodních podmínek, přičemž uvedená kombinace obrázku a číselných kódů (kryptogramů) se používá pravicovými extrémisty, číslo „88" v neonacistické symbolice odkazuje na 8. písmeno v abecedě, tedy „H", kdy „88" znamená HH, zkratku pro „Heil Hitler", tedy nacistický pozdrav, a číslo „1488", znamená mezi neonacisty obvyklé spojením čísel "14" a "88", kdy číslo „14" odkazuje na tzv. „čtrnáct slov", neonacistický slogan amerického neonacisty Davida Edena Lana: „We must secure the existence of our people and a future for white children“. (česky: „Musíme zajistit existenci našeho národa a budoucnost pro bílé děti“.);
2b) dále v přesně nezjištěný den měsíce červenec 2024 v doposud nezjištěném internetovém e-shopu si nechal vytvořit podle jeho vlastního grafického návrhu, na černém podkladu vizitky se jménem XXXXX, tel. číslem xxx, s e-mailovou adresou xxx@yyy.cz, kdy tato zakázka byla vyhotovena a doručena, tato vizitka obsahuje logo Ku Klux Klanu, tajných militantních rasistických organizací v USA a zároveň se tato organizace řadí mezi extrémně pravicová hnutí, prosazující nadvládu bílých lidí, rasovou segregaci, antisemitismus a rasismus, číslo „88" v neonacistické symbolice odkazuje na 8. písmeno v abecedě, tedy „H", kdy „88" znamená HH, zkratku pro „Heil Hitler", tedy nacistický pozdrav, a číslo „1488", znamená mezi neonacisty obvyklé spojením čísel "14" a "88", kdy číslo „14" odkazuje na tzv. „čtrnáct slov", neonacistický slogan amerického neonacisty Davida Edena Lana: „We must secure the existence of our people and a future for white children“. (česky: „Musíme zajistit existenci našeho národa a budoucnost pro bílé děti“.)
2c) dne 19.7.2024 nejméně v době od 12:19 hod. do 14:54 hod. na koupališti ve Včelném v Rychnově nad Kněžnou, tedy na místě veřejnosti přístupném se pohyboval v prostorách koupaliště před větším počtem návštěvníků a v restauraci před obsluhou a přítomnými zákazníky, v uvedené době měl na krku přívěšek s vyobrazením připomínající svastiku, která symbolizuje hlavní a nejznámější symbol nacismu, dále se v těchto prostorách pohyboval vysvlečen do půli těla s viditelnými tetováními, kdy na levé ruce má vytetovaný nápis "B rh neg", napsaný formou švabachu, tedy fontem, který je často spojován s německým a nacistickým prostředím, kdy uvedené tetování používali členové nacistických jednotek SS, kteří měli v podpaží vytetovanou krevní skupinu pro snazší provedení transfuze a na pravé ruce má vytetovaný číselný kód "1488", kdy číslo „88" v neonacistické symbolice odkazuje na 8. písmeno v abecedě, tedy „H", kdy „88" znamená HH, zkratku pro „Heil Hitler", tedy nacistický pozdrav, a číslo „1488", znamená mezi neonacisty obvyklé spojením čísel "14" a "88", kdy číslo „14" odkazuje na tzv. „čtrnáct slov", neonacistický slogan amerického neonacisty Davida Edena Lana: „We must secure the existence of our people and a future for white children“. (česky: „Musíme zajistit existenci našeho národa a budoucnost pro bílé děti“.), přičemž byl následně zachycen kamerovými záznamy z restaurace; přičemž jednání uvedená výše pod body 2a) - 2c) jsou dílčími skutky trestného činu projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 tr. zákoníku, pod body 2a) - 2b) ukončených ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku; JDE o citaci skutku z usnesení § 160/1 tr. řádu
Otázka č. 4)
muž v té době 64 let, státní příslušnost ČR, bez záznamu v RT.
Otázka č. 5)
poškozený - veřejný zájem
Otázka č. 6 až 8)
Ve věci byl dne 27.9.2024 podán Návrh na podání obžaloby,
ve věci již rozhodnuto Trestním příkazem OS RK a to dne 21.10.2024, sp. zn. 2T xxx/2024.