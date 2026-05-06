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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí informace, zda byla konkrétní osoba ve služebním poměru příslušníka Policie ČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací v tomto znění žádosti:

"...Tímto žádám o poskytnutí informace, zda je níže uvedená osoba v současné době v aktivním služebním poměru příslušníka Policie České republiky, případně k jakému datu byl její služební poměr ukončen: Jméno a příjmení: XXX XXX, Bydliště: XXX"

Policie České republiky sdělila žadateli, že XXX XXX není a nikdy nebyl ve služebním poměru příslušníka PČR.  

Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026

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