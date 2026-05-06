Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Žádost o poskytnutí informace, zda byla konkrétní osoba ve služebním poměru příslušníka Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací v tomto znění žádosti:
"...Tímto žádám o poskytnutí informace, zda je níže uvedená osoba v současné době v aktivním služebním poměru příslušníka Policie České republiky, případně k jakému datu byl její služební poměr ukončen: Jméno a příjmení: XXX XXX, Bydliště: XXX"
Policie České republiky sdělila žadateli, že XXX XXX není a nikdy nebyl ve služebním poměru příslušníka PČR.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026