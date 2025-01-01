Policie České republiky  

Žádost o poskytnutí informace o pracovních pozicích

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Na základě požadavku:

„Kdo byla autorem (kdo vytipoval) 3 pracovní pozice (recepční, skladnice, řidička), které mi byly nabídnuty PČR, KŘP Msk na jednání dne …. 2023, č.j.: KRPT-…? Sdělte mi laskavě konkrétní jméno(-a).“,

poskytl povinný subjekt informaci ve znění „..... Tato nabídka se vztahovala k Mgr. … jakožto fyzické osobě (s ohledem na zaslání této žádosti z datové schránky fyzické osoby podnikající).“.

