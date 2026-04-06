Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Žádost o poskytnutí informace k úředním hodinám a provozu podatelny
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informaci:
„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí aktuální informace ohledně vašich úředních hodin a provozu podatelny v období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026.
Konkrétně žádám o vyjádření k následujícím bodům:
Bude v uvedeném období provoz podatelny a úředních hodin probíhat v režimu standardním, nebo plánujete zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.)?
Pokud dochází k omezení provozu, žádám o zaslání oficiálního harmonogramu úředních hodin platného pro toto období.“
Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:
Ve Vámi označeném období bude provoz podatelny a úředních hodin probíhat ve standardním režimu, není plánováno žádné omezení.
Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
4. 6. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026