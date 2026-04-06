Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí informace k úředním hodinám a provozu podatelny

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informaci:

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí aktuální informace ohledně vašich úředních hodin a provozu podatelny v období od  1. 7. 2026 do 31. 8. 2026.

Konkrétně žádám o vyjádření k následujícím bodům:
Bude v uvedeném období provoz podatelny a úředních hodin probíhat v režimu standardním, nebo plánujete zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.)?

Pokud dochází k omezení provozu, žádám o zaslání oficiálního harmonogramu úředních hodin platného pro toto období.“

Policie České republiky poskytla žadateli odpověď:

Ve Vámi označeném období bude provoz podatelny a úředních hodin probíhat ve standardním režimu, není plánováno žádné omezení.

Vyřizuje:
JUDr. Pavel Talacko
4. 6. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 