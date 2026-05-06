Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Žádost o poskytnutí informace k plánované výstavbě Retail Parku Nymburk
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací v souvislosti s plánovanou výstavbou Retail Parku Nymburk, respektive k napojení vjezdu/výjezdu plánovaného objektu na silnici č. I/38.
Policie České republiky poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datové soubory obsahující požadované informace. Dále sdělila žadateli, že navrhovaná opatření ke snížení rizikovosti pohybu vozidel v dané lokalitě jsou uvedena v závěru stanoviska vypracovaného odborem služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pod č. j. KRPS-139748-4/čj-2025-0100DP.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026