Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Žádost o poskytnutí informace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"Požaduji poskytnutí následujících informací:
1. Stanovisko Policie ČR / dopravního inspektorátu k projektu výstavby Prodejny pro dům a zahradu DEK Nymburk, ul.Boleslavská, k.ú.Nymburk, především pak k napojení vjezdu / výjezdu plánovaného objektu na silnici č.I/38.
Investor: DEKINVEST a.s.
2. Stanovisko Policie ČR / dopravního inspektorátu k projektu výstavby Retail parku Nymburk, ul.Boleslavská, k.ú.Nymburk, především pak k napojení vjezdu / výjezdu plánovaného objektu na silnici č.I/38.
Investor: RP Nymburk s.r.o."
Policie České republiky poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datové soubory obsahující požadované informace.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
20. 4. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 4. 2026