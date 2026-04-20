Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žádost o poskytnutí informace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

"Požaduji poskytnutí následujících informací:

1. Stanovisko Policie ČR / dopravního inspektorátu k projektu výstavby Prodejny pro dům a zahradu DEK Nymburk, ul.Boleslavská, k.ú.Nymburk, především pak k napojení vjezdu / výjezdu plánovaného objektu na silnici č.I/38.

Investor: DEKINVEST a.s.

2. Stanovisko Policie ČR / dopravního inspektorátu k projektu výstavby Retail parku Nymburk, ul.Boleslavská, k.ú.Nymburk, především pak k napojení vjezdu / výjezdu plánovaného objektu na silnici č.I/38.

Investor: RP Nymburk s.r.o."

Policie České republiky poskytla žadateli ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 písm. c) InfZ datové soubory obsahující požadované informace. 

Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
20. 4. 2026

Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
23. 4. 2026

