Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Žádost o poskytnutí informace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
"...tímto se na Vás obracím podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s žádostí o poskytnutí následujících informací:
1. Kolik zařízení úsekového měření rychlosti bylo v okrese Mělník povoleno v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2026.
2. Kolik stacionárních radarů (měření okamžité rychlosti) bylo v okrese Mělník ve stejném období povoleno.
3. Seznam těchto zařízení, včetně:
přesné lokality (např. obec, ulice, případně silnice a kilometráž),
typu zařízení (úsekového měření / stacionární radar),
data vydání povolení (případně uvedení do provozu).
podmínky, za kterých bylo vydáno kladné závazné stanovisko."
Policie České republiky sdělila žadateli k jednotlivým bodům předmětné žádosti tyto informace:
Ad 1) V období od 01. 01. 2023 do 31. 03. 2026 bylo dopravním inspektorátem Mělník Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vydáno celkem 7 stanovisek, které povolují umístění zařízení sloužícího k měření rychlosti vozidel.
Ad 2) Stacionární radary nebyly v tomto období povoleny žádné.
Ad 3)
a) - b) Stanoveny byly úseky pro úsekové měření, a to v obcích Želízy sil. č. I/9, Liblice sil. č. I/16, Červená Píska sil. č. II/331, Tupadly sil. č. I/9, Mělník - Vehlovice sil. č. I/9, Býkev sil. č. I/16 ( mimo obec ), Velký Borek sil. č. III/2731.
c) Instalace zařízení úsekového měření proběhla pouze v obci Liblice, Červená Píska, Velký Borek, kdy však nedošlo k žádosti o stanovení místa měření pro městskou policii dle ustanovení § 79a z. č. 361/2000 Sb., a tedy dodnes neměří. Ostatní obce projekty zatím nerealizovaly.
d) Stanoviska k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění nového dopravního značení/zařízení dle předloženého návrhu, byla schválena za dodržení následujících podmínek:
Systém úsekového měření rychlosti není vhodné umísťovat v blízkosti přechodu pro chodce (umístit před, nebo za v dostatečné vzdálenosti) z důvodu možnosti odpoutávání pozornosti řidičů.
Zařízení bude umístěno mimo průjezdní profil komunikace tak, aby nezakrývalo dopravní značení, popř. nebylo zakryto dopravním značením.
Při instalaci bude dodržen bezpečnostní odstup nim. 0,5 metru od okraje komunikace a vzájemný minimální podélný odstup 10 metrů od dopravní značky.
Dopravní zařízení musí být schváleno k používání na pozemních komunikacích.
Bude užito v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Konečné umístění musí odpovídat podmínkám TP.
Úsek, ve kterém bude probíhat měření rychlosti, bude z obou směrů označen DZ IP 31a (Měření rychlosti) a DZ IP 31b (Konec měření rychlosti).
Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133 atd..
V rámci instalace zařízení musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů vydá příslušný správní úřad.
V případě zásahu akce do pozemní komunikace a omezení obecného užívání pozemní komunikace, bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku dopravního inspektorátu Mělník podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
Zpracoval:
Mgr. Jarmila Motáková
5. 6. 2026
Vkladatel:
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
9. 6. 2026